Demet Akalın'dan yeni klip 'İlahi Adalet'

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Demet Akalın'ın yeni video klibi 'İlahi Adalet'i yayınlandı

Ön hazırlıkları 2 gün süren ve 14 saatte çekilen video klibin yönetmen koltuğunda, albümün aynı zamanda kapak görselini de dizayn eden Müjdat Küpşi otururken, görüntü yönetmenliğini Murat Tuncer üstlendi. Albüm kapağındaki graffiti konseptinin çekimlere de yansıdığını gördüğümüz video klipte Demet Akalın'a klip için Barselona'dan gelen ünlü İspanyol model Lucas Garces'in yanı sıra 7 profesyonel dansçı eşlik etti. Eylül Film Stüdyolarında büyük bir titizlikle çekilen video klipte Demet Akalın, Bener Hamamcı'nın tasarladığı 3 farklı kostüm ile kamera karşısına geçti. Akalın sözü ve müziği Gökhan Özen'e, düzenlemesi Erdem Kınay'a ait olan "İlahi Adalet" ile iddialı.