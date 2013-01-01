Demi Lovato, İstanbul'da konser verecek

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ABD'li şarkıcı Demi Lovato, 16 Kasım'da İstanbul'da konser verecek.

Türkiye'deki hayranlarının dört gözle beklediği buluşma, Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek. Konser saat 18.00'de başlayacak.



Demi Lovato, 2013'te çıkardığı 4. albümü "Demi"de yer alan "Heart Attack" ile iTunes Amerika ve Avrupa'da 16 ülkede 1 numaraya oturarak büyük başarı yakaladı. Sanatçı, aynı zamanda "New York Times Best Seller" listesine giren "Güçlü Kalmak: Yılın 365 Günü" kitabıyla da Türkiye'de de çok satanlar listesinde ilk 10'daki yerini aldı.



Lovato, bu yıl People's Choice Ödülleri'nde de "En İyi Kadın Şarkıcı" ödülü aldı.