Deniz Seki'siz albüm ve klip

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

'İz' adlı albümünü çıkarmak için Deniz Seki'den onay bekleyen yapımcı Bülent Seyhan, ünlü şarkıcıdan haber alamayınca son kararını verdi."Hem albümü hem de çektiğimiz klibi bayram sonrası yayınlayacağım."

Hürriyet 'ten Sinem Vural'ın haberine göre; uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aldığı 6 ay 3 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Deniz Seki kayıplara karıştı, ünlü şarkıcının yeni albümü "İz"in yapımcılığını üstlenen Bülent Seyhan ne yapacağını şaşırdı.



Albümü yayınlamak için Deniz Seki'den onay beklediğini açıklayan Seyhan, şarkıcıdan uzun süre haber alamayınca zararını karşılamak için depoda beklettiği CD'leri satışa sunmaya karar verdi. Seyhan, "Deniz'e hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ondan bir haber de alamıyorum.



Aslında onun karar vermesini bekleyecektim ama maliyetli bir sonuç olacak benim için. Albümü onsuz yayınlama kararı aldım. Hem albümü hem de çektiğimiz klibi bayram sonrası yayınlayacağım" dedi.