Devlet Tiyatrolarında festival mevsimi başlıyor!

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Devlet Tiyatroları, Nisan ve Mayıs aylarında ulusal, ve uluslararası çocuk festivallerini tiyatro severlerle buluşturacak.

Devlet Tiyatroları, 7 bölgede 7 farklı etkinlikle sanatseverlere tiyatro dolu günler yaşatacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DT, nisan ve mayıs aylarında Diyarbakır, Adana, Van, Ankara, Trabzon, Konya ve Antalya'da 7 ulusal VE uluslararası çocuk festivalini sanat severlerle buluşturacak. Türk tiyatro yazınını iyileştirmek, yeni çağdaş Türk yazarlarını desteklemek ve giderek dünyadaki "barış kültürünün ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla cumhuriyet dönemi Türk tiyatro yazınının önemli isimlerinden Orhan Asena'ya ithaf edilen "Diyarbakır 11. Orhan Asena Yerli Oyunları Tiyatro Festivali", 5–26 Nisan'da gerçekleşecek. Sabancı Vakfı'nın işbirliğiyle "Sabancı 16. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 14 Nisan-16 Mayıs'ta yapılacak. "Van 13. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali", farklı okullardan tiyatro gruplarının hazırladığı oyunların yanı sıra amatör gençlik tiyatrolarının da katılımıyla 23 Nisan–8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. "10. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", 24-29 Nisan'da hayata geçirilecek. Festival, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına tiyatro sanatı ile katkıda bulunmak, Türk tiyatrosunun dünya çocukları yoluyla yurt dışına açılımını sağlamak, onu tanıtmak ve yurt dışında bu daldaki gelişmeleri takip ederek, kurumsal dinamizmi sağlayarak kültürler arası alışverişe ve değişime hizmet etmeyi amaçlıyor. "Trabzon, 15. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", 2-15 Mayıs'ta yapılacak. İlki "Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Festivali" adı altında Gürcistan, Moldova, Rusya, Romanya ve Ukrayna'nın katılımıyla gerçekleştirilen festival genişleyerek Karadeniz'e kıyısı bulunmayan ülkeleri de ağırlıyor. "7. 'Bin Nefes Bir Ses' Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Tiyatro Festivali", Konya'nın kültürel anlamda da gelişmesine katkı sağlamak, değişime ön ayak olmak, hoşgörüyü farklı medeniyetlere tanıtmak ve Türk dilinin onurlandırılması, zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlarıyla 4–14 Mayıs'ta sanat severlerle buluşacak. "Antalya, 5. Uluslararası Tiyatro Festivali", 17-27 Mayıs'ta düzenlenecek. Günümüz tiyatrosunu geçmişin sahnesinde sergilemek amacıyla hayata geçirilen festival, bölgedeki antik tiyatrolarda seyirciye yeni bir deneyim yaşatarak Türkiye'nin tarihi sanatsal dokusunu, uluslararası bir platformda paylaşmayı hedefliyor.