Dionne Warwick geliyor

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Dionne Warwick, 18 Şubat akşamı CRR sahnesine konuk oluyor.

Walk on by, Heartbreaker gibi hitlerin yaratıcısı, 5 Grammy ödülü, toplamda 100 milyon albüm satışına sahip efsanevi şarkıcı Dionne Warwick, uzun bir aradan sonra 18 Şubat akşamı CRR sahnesine konuk oluyor. Kısa sürede tükenmesi beklenen, kısıtlı sayıda biletler bugünden itibaren satışta.

Bilet fiyatları ise şöyle:

1. Kategori - 123.50 TL

2. Kategori - 103.50 TL

3. Kategori - 83.50 TL

4. Kategori - 63.50 TL

5. Kategori - 53.50 TL

6. Kategori - 43.50 TL