"Don’t Let Daddy Know" İstanbul'da

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Dünyanın en renkli konsept şovlarından ‘Don’t Let Daddy Know’ 14 Kasım’da ilk kez İstanbul’da!

Hollanda, İngiltere, Belçika, İspanya, Şili başta olmak üzere pek çok ülkede sayısız kez sold-out olan muhteşem sürprizlerle dolu ‘Don’t Let Daddy Know’, 14 Kasım Cumartesi Life Park’ta İstanbullu elektronik müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilicek olan ve Belçika’dan özel olarak getirtilen 12 bin kişi kapasiteli 'Phoenix Festival Çadırı'ndaki şovda, Afrojack, Knife Party, Dannic, Kura, Third Party, Sem Vox gibi ünlü DJ’lerin yanı sıra sürpriz isimlerde sahne alacak.

