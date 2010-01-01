Dostlar Neşet Ertaş Söylüyor...

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İş Sanat, türkünün ve bağlamanın ikonu, saz, söz ve ses ustası, Neşet Ertaş’ı çok özel bir konserle anıyor.

Dostlar Neşet Ertaş söylüyor konseri 10 Ocak, saat 20:00'de İş Sanat'ta...



İş Sanat, türkünün ve bağlamanın ikonu, saz, söz ve ses ustası, Neşet Ertaş’ı çok özel bir konserle anıyor. Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi olan Ertaş, 2012 yılının Eylül ayında aramızdan ayrılarak hiç şüphesiz yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktı. İş Sanat’ta 2010 yılında dinleme fırsatı bulduğumuz bu halk müziği ozanımız, 50 yıllık sanat yaşamında Orta Anadolu bozkırlarının bin yıllık hüznünü, elinde can bulan bağlaması, içli ve duygulu sesiyle türkülerinde anlattı. İsmi türkü ve bağlamayla özdeşleşen Neşet Ertaş, sazı türküye, türküyü de saza yakıştırdı ve yakınlaştırdı. Geriye o içten ve gönülden gelen müziği kaldı. Olgun Şimşek, Can Dündar, İsmail Altunsaray, Cengiz Özkan, Feryal Öney ve Kardeş Türküler gibi sanatçıların yer alacağı saygı duruşu niteliğindeki bu konserde “Bozkırın Tezenesi” büyük usta Neşet Ertaş’ı anacağız.



Bilet fiyatları:

1. KADEME: 50 TL

2. KADEME: -

3. KADEME: -

İNDİRİMLİ : 40 TL

ÖĞRENCİ: 20 TL