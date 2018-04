Dream Theater'dan rüya gibi konser!

Beş yıl aradan sonra dün gece Maçka KüçükÇiftlik Park'ta sahneye çıkan progressive rock'ın efsane grubu Dream Theater, üç buçuk saatlik performansıyla hayranlarını mest etti.

Türkiye’de de sevilen progressive metal müziğin efsane grubu Dream Theater, beş yıl aradan sonra ‘A Long For The Ride’ turnesi kapsamında geldiği İstanbul’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Dün akşam KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkan grup, yaklaşık üç buçuk saat sahnede kaldı ve 18 parçalık unutulmaz bir performans sergiledi. Beş bin kişinin katıldığı konserde gitar sesleriyle çığlıklar birbirine karıştı.



Konserin ilk bölümünde 2000 sonrasının en iyi Dream Theater şarkıları vardı. Devamında grubun 20’nci yılı kutlanan unutulmaz albümü ‘Awake’in b yüzü şarkıları geldi. Bunlar arasında daha önceki turnelerde hiç çalmadıkları ‘Space Dye-Vest’ de vardı. Son albümdeki orkestral düzenlemesini Türk müzisyen Eren Başbuğ’un yaptığı ‘Illumination Theory’i de söyleyen grup biste ise ‘Scenes From a Memory’ albümünden dört şarkı çaldı.



Vera Müzik ve Uru Group organizasyonuyla hayranlarını bir kez daha müziğin eşsiz yolculuğuna çıkaran Dream Theater, unutulmazlar arasında yerini aldı!