Özgün, yepyeni ve incecik bir tiyatro deneyimi yaşamak istiyorsanız rotanızı Duende Tiyatro'ya çevirin.

Gizem Tataroğlu, İpek Taşdan ve Mertcan Semerci'nin kurduğu Duende Tiyatro yeni sezona hazır!Bu üç güzel yol arkadaşının tiyatro sevdasını kendi ağızlarından dinleyelim istedik ve "Kimsiniz siz, bugüne kadar neler yaptınız, bundan sonra neler yapacaksınız" diye sorduk. İşte yanıtları..."Güzel Sanatlar Lisesi ve Devlet Konservatuarı'nda tiyatro okuduk. Ocak 2013'te Duende Tiyatro olarak birlikte üretmeye karar verdik. Edip Cansever'in 'Çağrılmayan Yakup' adlıdramatik şiiriyle yola çıktık. Bu yıl 3. tiyatro sezonumuz başlıyor. Amacımız, izlemek istediğimiz tiyatroyu yapmak! Özgünlük öncelikli hedefimiz. Biz seyirciye yepyeni ve incecik bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Sesini zar zor duyabildiğimiz ruhlarımıza, artık pek de geçerliliği olmayan incecik duygularımıza ve gündeliğin üç-beş hareketle esaret altına aldığı bedenlerimize ulaşabilmek için tiyatro yapıyoruz. Başka türlüsü mümkün diyebilmek için, özgünlük diyoruz.Duende'nin seyirciye bir şey öğretmek gibi bir kaygısı yok, biz seyirlerimizle birlikte bir deneyim yaşamak ve her oyun sonrası yapılan söyleşilerle onların fikirlerini alarak yol almak istiyoruz. Seyreden bizimle birlikte yola çıkandır. Bu yolun başı sonu bir tiyatro salonuna sıkışamaz. Onu seyreden kendisiyle birlikte eve, sokağa, iş yerine taşır. Biz seyirciyi bizimle yola çıkmaya davet ediyoruz.Bu sezon Çağrılmayan Yakup devam ediyor. Kasım ayında Polonya-Türkiye ortak yapımı olan "Yürüme" adlı oyunumuzun dünya prömiyerini Tiyatro D22'de yapacağız. D22 Ağlata'da tarihi hamursuz fırında, konserlere ve tiyatrolara ev sahipliği yapan oldukça hoş, alternatif bir mekan. Bu sezon yurt içi ve yurt dışı turneleriyle büyük bir seyirci kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü "yürüme" insanlığın yürüyüşünü anlatıyor... Hepimizin, yeryüzünde karşılaştığı yönleri, yerleri ve yolları... Biz yürürken orada olun, çünkü adımlarınızı hiç böyle görmemiş olacaksınız. Takipte kalın."Duende Tiyatro'yu takip etmek için;Twitter: @duendetiyatroInstagram: duendetiyatroMail: duendetiyatro@gmail.com