Dünya yıldızları GNCFEST'te

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GNCFEST, dünyadan ve Türkiye'den birçok ünlü ismi 7 Eylül Pazar günü İTÜ Stadyumu'nda müzikseverlerle bir araya getirecek.

Bu isimlerden en büyük sürpriz ise ülkemizde ilk defa konser verecek olan, “Happy” şarkısı ile dünyaca ünlü Grammy ödüllü müzisyen Pharrell Williams olacak. Ünlü şarkıcı Avrupa turnesinin startını İstanbul’da verecek.



Festivalde Williams’ın yanı sıra İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Rita Ora ve Romanyalı şarkıcı INNA da sahne alacak. Türkiye’den ise performanslarıyla tüm gençlik etkinliklerinin vazgeçilmezi Manga, son dönemin en iyi çıkış yapan isimlerinden Mabel Matiz ve son yılların en başarılı rock müzik gruplarından Model şarkılarıyla gençlere keyifli anlar yaşatacak.