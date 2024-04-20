Dünyada 5’inciyiz! Türk insanının gizli zevki: Çalma listesi oluşturma

Spotify, Türkiye’de şimdiye dek kullanıcılar tarafından oluşturulan çalma listelerinin üçte biri sadece son 12 ayda oluşturulduğunu açıkladı. Sosyal medyada sevdiğimiz müziği paylaşma tutkumuz ise bir kez daha tescillendi: Türkiye, Spotify üzerinden sosyal medyada yapılan müzik paylaşımlarında Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 5’inci ülke.

Veriler, Türkiye’deki kullanıcılar kendi çalma listelerini oluşturmayı çok sevdiğini gösteriyor. Türkiye’deki kullanıcıların her mekan ve zamana uygun mükemmel listeleri oluşturma konusunda tutkusu var”

“NE DİNLEDİĞİMİZİ PAYLAŞIP GÖSTERMEYİ DE SEVİYORUZ”

Verilere göre ayrıca, müziği sosyal medya üzerinden paylaşmayı çok seviyoruz. Veriler Türkiye’nin Spotify’da yer alan içerikleri sosyal medyada paylaşma konusunda Avrupa’da 1’inci; dünyada ise 5’inci ülke olduğunu ortaya koyuyor.

EN ÇOK LİSTELERE EKLENEN ŞARKI: BİR DERDİM VAR

Türkiye’nin kısa bir özeti: Kullanıcılar tarafından oluşturulan çalma listelerine en çok eklenen şarkıların başında “Bir Derdim Var” geliyor

Spotify, bu verilerle birlikte aynı zamanda kullanıcılar tarafından bugüne kadar oluşturulan çalma listelerine eklenen en popüler sanatçı ve şarkıları da paylaştı. Bazı ilginç gerçekleri ortaya koyan bu Top listelere bakıldığında, müzikseverler tarafından oluşturulan listelere eklenen en popüler şarkıların pop ve alternatif rock türlerinden oluştuğu görülüyor. Hiçbirimizi şaşırtmayacak şekilde; en popüler 10 şarkının tamamı Türkçe şarkılardan oluşuyor ve bir ortak noktaları daha var: Hepsi en duygusal ve en nostaljik hissettiğimiz anlarda bizi yakalayan şarkılar. Kullanıcılar tarafından oluşturulan çalma listelerine eklenen en popüler şarkılar, sırasıyla, mor ve ötesi’nden Bir Derdim Var, Madrigal’den Seni Dert Etmeler, ve Dolu Kadehi Ters Tut ve Sedef Sebüktekin’den Gitme adlı parçalar olurken bu listelere en sık eklenen sanatçılar ise Sezen Aksu, Duman ve Ezhel oldu.

EN ÇOK LİSTELERE EKLENEN ŞARKI VE ŞARKICILAR

Kullanıcılar tarafından oluşturulan çalma listelerine en çok eklenen şarkılar:

1. Bir Derdim Var - mor ve ötesi

2. Seni Dert Etmeler - Madrigal

3. Gitme - Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin

4. Dinle Beni Bi' - Yüzyüzeyken Konuşuruz

5. Cevapsız Sorular - maNga

6. Benimle Kayboldun - Kaan Boşnak

7. Altüst Olmuşum - Mavi Gri

8. Olsun - Sertab Erener

9. Kupa Kızı Ve Sinek Valesi - Teoman

10. Giderdi Hoşuma - Yaşlı Amca

Kullanıcılar tarafından oluşturulan çalma listelerine en çok eklenen sanatçılar:

1. Sezen Aksu

2. Duman

3. Ezhel

4. UZI

5. Müslüm Gürses

6. The Weeknd

7. Teoman

8. Dolu Kadehi Ters Tut

9. Sagopa Kajmer

10. Lana Del Rey