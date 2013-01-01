Dünyanın en küçük kitabı İzmir Tüyap'ta

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İzmirli yazar Ümit Yaşar Işıkhan, kendisine ait olan rekoru, dünyanın okunabilir en küçük kitabını daha da küçülterek kırdı

İzmirli şair, yazar ve Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Kurucu Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, kendisine ait olan rekoru, dünyanın okunabilir en küçük kitabını daha da küçülterek kırdı. İlk baskısını, 1986 yılında kâğıda yapılan zamları protesto amacıyla tasarlayıp yayınlayan Işıkhan, 2012 ve 2013 yıllarında yeni basımlarını yaparak okuyucularına ve koleksiyonerlere ulaştırdıktan sonra bu yıl daha da küçülterek, İzmir TÜYAP Kitap Fuarı'nda sergiliyor. Azerbaycan Bakü’de 2013 yılında Minyatür Kitaplar Müzesi'ne kabul edilen, “Netekim-Aşktan Sonra Hüzün” isimli minyatür kitabı, Fransa’da tutuklu bulunan arkadaşı ve manevi ağabeyi Ilıch Ramirez Sanches (Çakal Carlos)’e armağan etmesiyle yayın dünyasında fırtına çıkaran kitap, bu yıl daha da küçülmüş olarak görücüye çıktı. Rahat okunması için şiirlerin 0,5 punto büyütüldüğünü söyleyen Işıkhan, kitabı daha da küçülterek 1,5x2,5 cm boyutlarında, kesme şeker veya kabak çekirdeği büyüklüğünde basımını tamamlandığını, ilk defa TÜYAP'ta satışa sunulacağını, Guinness Rekorlar Kitabı'na alınması için müracaat edeceğini, onun Türkiye temsilciliğini yapan İTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kural ile ön görüşmen yapıldığını belirtti. Türkiye’nin ilk uluslararası edebiyat dergisi Homeros ve dünyanın ilk dosya dergisi Temmuz gibi farklı eserlere imza atan Ümit Yaşar Işıkhan, bu çalışmasıyla yıllardır bütün dünyada haber olduğunu, en çok çocuklar ve gençler tarafından ilgiyle karşılandığını, çocukların şaşkınlığı ve sevinci karşısında kendisinin de çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bu eserle hayatı işgal etmeye başlayan e–kitaplar karşısında ilginin tekrar basılı yapıtlara yönelmesini sağladığını, dokunarak okumanın hazzını çocuklarla paylaştığını anlattı.