Dünyanın şiiri bu arşivde toplandı

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Dünyanın en büyük sesli şiir arşivine sahip www.poetryarchive.org, yenilenen yüzü ve yepyeni şiirleriyle yayına başladı.

Arşivini sürekli genişleten sitede, T. S. Eliot, Sylvia Plath, Ezra Pound, W. H. Auden, E. E. Cummings ve Dylan Thomas gibi klasik şairlerin yanı sıra günümüz şairlerinin sesli şiirleri yer alıyor.



Zaman’dan Musa İğrek’in haberine göre, şair Andrew Motion ile Richard Carrington'ın yaklaşık on yıl önce kurduğu site, pek çok şairin kendi şiirini okurken bir kaydının olmamasından yola çıkmış. Site, klasik şiirler için seslendirme sanatçılarıyla veya başka şairlerle işbirliğine gidiyor, günümüz şairlerinin ise kendi sesinden şiirlerine yer veriyor. Arts Council of England’ın desteği ve çeşitli bağışlarla sesli şiir üretimlerini gerçekleştiren Poetry Archive, bünyesindeki seçici kurulun katkısıyla farklı türden sesleri ve şiir anlayışlarını meraklısına sunmaya çalışıyor.



Çocuk şiirleri unutulmamış

Ziyaretçilerin taleplerini göz önünde bulunduran site, çocuk şiirleri için ayrı bir kategori oluşturmuş durumda. Siteden dinlenebilen şiirler indirilebiliyor, isteyen bu şiirlerin toplandığı CD’leri satın da alınabiliyor. Türk şiirinin de böylesi derli toplu bir sesli hafızaya ihtiyaç duyduğu kesin.