Efsane beş yıl sonra İstanbul'da

Türkiye'de de çok sevilen progressive metal'in efsane grubu Dream Theater'ın beş yıl aradan sonra vereceği İstanbul konserine sayılı günler kaldı.

29 yıl önce New York ’ta kurulan progressive metal müziğin efsane grubu Dream Theater, beş yıl aradan sonra yeniden İstanbul ’da. Yaşamdaki gerçeklikleri yansıtan şarkı sözleriyle milyonları etkisi altına alan, progressive metal müziğin tartışmasız en büyük temsilcisi, ‘A Long For The Ride’ turnesi kapsamında 31 Temmuz Perşembe akşamı KüçükÇiftlik Park’ta olacak!



Berklee’de okuyan bas gitarist John Myung, gitarist John Petrucci ve davulcu Mike Portnoy tarafından kurulan grup, Kevin Moore’un katılmasıyla tamamlanarak 1985 yılında ‘Majesty’ adıyla müzik hayatına başladı. Aynı isimli başka bir grup olması nedeniyle isimlerini ‘Dream Theater’ olarak değiştirdikten sonra ilk albümleri ‘When Dream and Day Unite’ı 1989 yılında çıkardı. Dream Theater’ın en büyük özelliklerinden biri olan her şarkının kendine özgü bir hikayesinin olması da bu ilk albümle başladı. Dünyanın en yetenekli virtüözlerinden oluşan kadrosu ve progressive müziğin yeniden yükselişini sağlamalarıyla tanınan Dream Theater, müziğinde rock ve heavy metal’i, jazz temelleriyle birleştirerek progressive metal’de yeni bir yol açtı.



2009 yılında yine KüçükÇiftlik Park’ta sahne alanan Dream Theater, beş yıllık bir aradan sonra, ‘A Long For The Ride Turnesi’ kapsamında, Vera Müzik ve Uru Group organizasyonuyla hayranlarını bir kez daha müziğin eşsiz yolculuğuna çıkaracak.



Dream Theater, 31 Temmuz Perşembe 21.00, KüçükÇiftlik Park

Bilet Fiyatları: Vip - 280 TL, sahne önü erken giriş 209 TL, sahne önü 179 TL, normal 97 TL

Biletler Biletix’ten, etkinlik günü KüçükÇiftlik Park ana gişeden edinilebilir. Tel: 0212 247 71 12