Efsane roman artık Türkçe!

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Yakın zamanda filmi de çekilecek olan Hannah Kent'in 'Ölü Gömme Törenleri' romanı, Türkiye’de Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.

Yaşanmış bir olayı konu alan roman, 1828'de İzlanda’nın kuzeyindeki bir çiftlikte iki erkeğin vahşice öldürülmesinden suçlu bulunan Agnes Magnusdottir'in hikayesini anlatıyor.



Agnes infaz edileceği güne kadar örnek bir Hıristiyan ailenin gözetime verilir. Çiftliğin sahipleri ondan hem korkar hem de tiksinir. Onların gözünde Agnes bir şeytan, bir cadı, cinayete ortak ettiği iki gencin beynini yıkayan bir canidir. Bütün yaz tarlada çalışan Agnes ’in, kış bastırınca tek bir odaya sıkışıp kalan aileyle ilişkisi değişir. Onu dinleyenlerin zihinlerindeki soru gitgide belirginleşir: Cinayeti işledi mi, işlemedi mi?



Kitaptan uyarlanan filmde, 'Açlık Oyunları' filmiyle ünlenen Jennifer Lawrence rol alacak.