Efsane yönetmenden efsane bir kitap :Yanılgı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

''Yanılgı'' Crying Game ve Interview with the Vampire gibi filmlerin yönetmeni Neil Jordan’ın son romanı

Vampirler, sırlar, kimliklerin bir sis perdesi arkasında git gide belirsizleşmesi... Neil Jordan’ın filmlerinin merkezine oturttuğu bu temalar, güzelliğini gizeminden alan son romanı YanılgıI’da yerli yerinde duruyor. Zira romanın anlatıcısı Kevin Thunder; bir gün bir otobüsün içerisinde kendisini görüyor. 1960’ların Dublin’nde, bir zamanlar bitişiğinde Drakula’nın yazarı olan Bram Stoker’ın yaşadığı bir evde büyüyen Kevin ile Palmeston Park’ın ayrıcalıklı havasını soluyan Gerald... Birbirlerinin aynısı yüzlerini kullanıp bir süre sonra farklı hayatlar yaşayabileceklerini fark eden iki çocuk... Ve onların hikâyesini merkeze alarak gotik unsurlarla dolu, rüya gibi bir atmosfer kuran Neil Jordan. Yanılgı, bir gerilim filmi kadar sürükleyici, İrlanda edebiyatının klasikleri kadar şiirsel bir roman. Son sayfasına kadar zevkle okunan bir yaratıcılık gösterisi.