El Sistema kampı İstanbul'da toplanıyor

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Barış İçin Müzik, İstanbul Kültür Sanat Vakfı desteğiyle, ilki geçen yıl Salzburg Festivali kapsamında gerçekleştirilen Sistema Europe Orkestra Kampı'nın ikincisini 14-22 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da düzenleyecek.

Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Sistema Europe Orkestra Kampı'na, 9 ülkeden katılacak 200 çocuk ve eğitmen, bir hafta boyunca provalar yaparak birlikte çalışma imkânı bulacaklar.



İstanbul 'da gerçekleştirilecek Sistema Europe Orkestra Kampı'nın en önemli etkinliklerinden biri de geleceğin El Sistema eğitmenlerinin yetişebilmesi için düzenlenecek "El Sistema Modeli Eğitim Kampı" olacak. Bir hafta boyunca birlikte prova yapan 200 çocuğun aynı sahnede buluşacağı Sistema Europe Gençlik Orkestrası, 21 Ağustos Perşembe akşamı 20.00'de Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz bir konser verecek. Şef Bruno Campo yönetimindeki Sistema Europe Gençlik Orkestrası konserde,



Tchaikovsky'nin Slav Marşı, Arturo Marquez'in Danzon no.2, Rossini'nin William Tell Uvertürü, Elgar'ın Enigma Varyasyonları'ndan Nimrod, Mozart'ın Küçük Bir Gece Müziği ve Grieg'in Holberg Suit'inden 1. Bölüm'ü seslendirecek.