Eliane Elias İstanbullu cazseverlerle buluştu

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Caz dünyasının önemli ismi Eliane Elias, müzikseverlerle buluştu

Geçtiğimiz akşam Cemal Reşit (CRR) Rey Konser Salonu'nda sahne alan cazın "Latin Kraliçesi" olarak tanınan Elias'a, basta Marc Johnson, gitarda Graham Dechter, davulda ise Rafael Barata eşlik etti.

Enstrümantal sahne gösterisi ile müzikseverlerin beğenisini toplayan Elias, eserlerinin arkasında yatan hikayelerini müzikseverlerle paylaştı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Elias ve ekibi, yoğun istek üzerine yeniden sahne alarak, 15 dakikalık performans sundu.