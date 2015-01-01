Elmore Leonard’ın yayımlanmamış hikâyeleri

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Elmore Leonard’ın daha önce yayımlanmamış öykülerinden oluşan bir kitap, önümüzdeki sene piyasaya çıkıyor.

Elmore Leonard’ın yayıncısı Weidenfeld & Nicolson, yazarın daha önce yayımlanmamış hikâyelerinden bir araya getirildiği bir kitap yayımlamaya hazırlanıyor. Yayınevi, bu hikâyelerde ücra yerlerin yer aldığını, New Mexico’daki küçük kasabalardan Kuala Lumpur’daki askeri üslere unutulmaz karakterlerin eşlik ettiğini dile getiriyor.



Weidenfeld & Nicolson, birçoğu 1950’li yıllarda Leonard Detroit reklam ajansında metin yazarı olarak çalışırken kaleme alınan hikâyelerin ritminin hızlı ve diyalogların da keskin olduğunu belirtiyor. Geçen sene 87 yaşında hayata veda eden yazarın, The Unpublished Stories kitabı 2015 sonbaharda yayımlanacak