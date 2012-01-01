Emin Fındıkoğlu + 12 bu kez doğal akustiği ile ünlü Ses Tiyatrosu’nda sahne alıyor.

Besteci ve aranjör Emin Fındıkoğlu'nun geçen yıl oluşturduğu Emin Fındıkoğlu +12 adlı büyük caz topluluğunda Şenova Ülker, İmer Demirer gibi isimler ve uzun yıllardır Emin Fındıkoğlu ile çalışmalarını sürdüren genç şarkıcı Meltem Ünel yer alıyor.



2015'de İKSV'nin düzenlediği Uluslararası İstanbul Caz Festivali’nin açılışını yapan topluluk 2016’da Bursa Nilüfer, Bodrum Gümüşlük gibi festivallerde ve Selçuk, Kuşadası gibi sahil yörelerinde verdikleri konserlerde caz severlerin büy��k alkışlarını aldı. Emin Fındıkoğlu + 12, Tura Turizm’in 50. yılı onuruna düzenlenecek konserde 6 Aralık Salı günü saat 20.30'da izleyici ile buluşacak.



20 kişilik gruplar için % 20 indirimi olan biletler birinci, ikinci ve üçüncü kategori olarak 50, 60 ve 70 TL’den Biletix’te satışa sunuldu.

