Emre Aydın konseri

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Tepe Nautilus, 21 Haziran’da pop müziğin sevilen ismi Emre Aydın’ı ağırlayacak.

Tepe Nautilus’un Açık Otoparkı’nda saat 21.00’da gerçekleşecek konser, Emre Aydın severleri bir araya getirecek. Tepe Nautilus’un instagram adresini takip ederek, ‘#kulistebenolmalıyım’ veya ‘#TepeNautilus’ hashtagleriyle mesaj ya da fotoğraf paylaşan ve kazanan kişiler, kuliste Emre Aydın ile tanışma ve sohbet etme şansı elde edecek.

Tepe Nautilus ziyaretçilerinin 50 TL’lik alışverişlerine bir konser bileti kazanarak, katılabilecekleri Emre Aydın konserine, aynı zamanda Tepe Nautilus’u sosya medya üzerinden takip edenler de yarışmalara katılarak bilet kazanma imkânına sahip olacak.

