Emre Aydın'dan yeni klip

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Emre Aydın, albümünün ikinci klibi “Bitti Tebrikler” ile ekranlardaki yerini aldı.

Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği “Eylül Geldi Sonra” adlı yeni albümünü Aralık ayında yayımlayan başarılı sanatçı Emre Aydın, albümünün ikinci klibi “Bitti Tebrikler” ile ekranlardaki yerini aldı. Mats Valentin, Mustafa Ceceli gibi ünlü prodüktör ve aranjörlerin eşlik ettiği ve kayıtları İsveç’te tamamlanan üçüncü stüdyo albümü ile sevenlerinden tam not alan Emre Aydın, ilk klibini albümün “Eyvah” isimli şarkısına çekmişti. Emre Aydın, hayranlarının da yoğun isteği ve beğenisi üzerine albümünün ikinci video klibini en çok dinlenen şarkılarından biri olan “Bitti Tebrikler”e çekti. Üsküdar'da çekilen ve çekimleri 16 saatte tamamlanan klibin yönetmenliğini daha önce “Beni Biraz Böyle Hatırla” şarkısında da kendi klibinin yönetmenliği yapmış olan Emre Aydın üstlendi. Klibin kurgusunu ve görüntü yönetmenliğini de yapan sanatçı; kamera arkasının yanı sıra, aynı zamanda kamera önünde de rol alarak hayranlarını sevindirdi. İç hesaplaşma ve tamamlanamamışlık temasını içeren şarkıya uygun kurgusuyla dikkat çeken klip, şarkıyı etkileyici bir şekilde ekranlara yansıtıyor.