En çok erotik kitap okuyan ülke

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Geçen yıl kütüphanelerden en çok İngilizler erotik kitap ödünç aldı

İngiltere'de halk kütüphanelerinden son 12 ay içersinde erotik ve cinsel içerikli ödünç kitap alınma oranı yüzde 500 arttı. Bu oranda dünyada en çok okunan kitaplar arasında yer alan E.L. James'in ''Gri'nin Elli Tonu'' (Fifty Shades of Grey) adlı aşk romanının etkili olduğu olduğu tahmin ediliyor. İstatistiklere göre ülke genelinde ''Gri'nin Elli Tonu'' adlı roman geçen yıl İngiltere'deki halk kütüphanelerinden ödünç alınan kitaplar arasında ilk üçe girdi. Geçtiğimiz yaz dünya genelinde özellikle kadınlar arasında büyük rağbet gören E.L James'in üçleme romanı halk kütüphanelerinde en çok kiralanan kitaplar arasında da ilk 10'da yer aldı.