En çok onun şarkısı indirildi

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Pharrell Williams'ın single çalışması 'Happy', İngiltere tarihinin en çok indirilen şarkısı ünvanını kazandı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki hayranlarıyla buluşan Pharrell Williams'ın single çalışması 'Happy', İngiltere tarihinin en çok indirilen şarkısı ünvanını kazandı.Official Charts Company'nin rapona göre Happy, yayınlandığı tarihten bugüne kadar tam 1 milyon 62 bin kere indirildi. 'Despicable Me 2' filminin soundtrack parçası olarak tanınan şarkı, geçen kasım ayında yayınlandığında bütün listelerde bir numara olmuştu. Listenin ikinci sırasında 1 milyon 59 bin indirilmeyle Robin Thicke'nin single çalışması 'Blurred Lines' yer alıyor. Pharrel Williams bu şarkıya da prodüktör olarak imzasını atmıştı.