English Graffiti

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

"English Graffiti” deluxe versiyonuyla müzik marketlerde!

The Vaccines grubunun merakla beklenen 3. stüdyo albümü “English Graffiti” müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Prodüktörlüğünü grubun yanı sıra daha önce Flaming Lips, Tame Impala ve MGMT gibi isimlerle çalışan ünlü yapımcı David Fridmann’ın üstlendiği albüm, geçtiğimiz sene Fridman’ın New York’un kuzeyindeki Tarbox Road Stüdyo’sunda kaydedildi. Albümden yayınlanan ilk single “Handsome” ve 2. single “Dream Lover”ın prömiyeri ise Zane Lowe’ın Radio 1’daki programında yapıldı ve büyük beğeni topladı.

“English Graffiti” albümünün deluxe versiyonunda standart versiyonunda bulunan 11 şarkının yanı sıra “Handsome”, “Dream Lover”, “20/20”, “Give Me A Sign” şarkılarının farklı versiyonları ve “English Graffiti”, “Stranger” ve “Miracle” şarkıları da yer alıyor.