“Erkek Tarafı”nın Testosteron video klibi yayınlandı

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Son olarak Ümit Besen’in “Nikah Masası”yla sosyal medyada tıklanma rekoru kıran Erkek Tarafı oyuncuları bu sefer de Testosteron şarkısı için bir araya geldiler.

22 Kasım’da vizyona girecek “Erkek Tarafı”nın Testosteron video klibi yayınlandı. Testosteron oyunu için Tolga Çebi tarafından özel olarak hazırlanan şarkıyı Erkek Tarafı oyuncuları bir arada seslendiriyorlar. Filmin son bölümünde yer alan şarkının video klibi ise filmin dikkat çekici sahnelerinden ve oyuncuların şarkıyı beraber söyledikleri performans görüntülerinden oluşuyor.İlksen Başarır’ın yönetmenliğini yaptığı Erkek Tarafı filminin başrollerinde Mert Fırat, Emre Karayel, Timur Acar, Onur Ünsal, Metin Coşkun, Tuna Kırlı ve ekibe yeni katılan Cihan Ercan yer alıyor. Polonyalı yazar Andrzej Saramonowicz tarafından kaleme alınan şaşırtıcı ve eğlenceli tiyatro oyunu Testosteron’un adaptasyonu İlksen Başarır, Mert Fırat ve Kemal Aydoğan tarafından gerçekleştirildi.



