Eurovision'da ilk yarı final bugün!

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Bu yıl Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen 59. Eurovision Şarkı Yarışması'nda 37 ülke yarışacak

10 Mayıs Cumartesi günkü finale kalabilmek için ilk yarı final elemeleri bugün; ikinci yarı final ise perşembe günü yapılacak. Tüm gözlerin yarışmacılarda olduğu önceki günkü açılış törenin ardından, dün de son provalar vardı. Geçen yıl ‘Only Teardrops’ şarkısıyla Danimarkalı Emmelie De Forest 1. olmuştu. Puanlama sistemindeki düzenlemeye tepki gösteren Türkiye ise bu yıl da yarışmaya katılmıyor.