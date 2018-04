Farid Farjad'dan konser

Dünyaca ünlü keman virtüözü Farid Farjad, "Avea Sıra Dışı Müzik Konserleri" kapsamında 28 Şubat'ta İstanbul'da konser verecek.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki konser, saat 20.30'da başlayacak. Daha önce de Türkiye'de konserler veren ve Türkiye aşığı olduğunu ifade eden Farjad'ın, İstanbul'da vereceği konser için çok heyecanlı olduğu belirtildi.



Keman çalmaya 8 yaşında başlayan Farid Farjad, 1966'da Tahran Müzik Konservatuvarı'nda klasik müzik üzerine yüksek lisans yaptı. Daha sonra Tahran Senfoni Orkestrası'nda önemli görevler alan Farjad, Fars halk müziğinde derin birikime sahip oldu ve keman ile klasik Batı müziği üzerinde de çalışmalarda bulundu.



Sanatçının klasik Batı müziği üzerindeki çalışmaları, Fars müziğinin gelişiminde büyük öneme sahip. Şu anda dünya üzerindeki en iyi keman virtüözlerinden biri olarak gösterilen Farid Farjad, "An Roozha I", "An Roozha II", "An Roozha III", "An Roozha IV", "An Roozha V" olmak üzere beş albümlük bir albüm serisi yayımladı. Sanatçının eserleri ayrıca, "Golha Orkestrası" adlı kolektif bir albümde de yer aldı.



(AA)