Fark et, uygula, değiş!

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NLP Eğitmeni ve Yaşam Koçu Arzu Bıyıkoğlu, kitabında hedeflerinize ulaşmak için ihtiyacınız olan sihirli değneğin elinizde olduğunu söylüyor.

NLP Eğitmeni ve Yaşam Koçu Arzu Bıyıklıoğlu, Esen Kitap etiketiyle yayımladığı ilk kitabında, değişmenizi ve hedefinize ulaşmanızı sağlayacak sihirli değneğin elinizde olduğunu söylüyor ve o değneği nasıl kullanacağınızı gösteriyor! Bugüne kadar pek çok kişisel gelişim kitabı okumuş; uygulamaları ve değişimi ertelemiş olabilirsiniz. Ama bu kitapla harekete geçebilirsiniz! Kitabın liste fiyatı, 18.00 TL

