Fatih Erkoç Gordion AVM'de

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Fatih Erkoç 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Gordion AVM’de Ankaralı sevenleriyle buluşacak.

Yılın son günlerinde “Gordion’da Alışveriş Yap, Parakart’ı Kap, Anında Harca” kampanyasıyla ziyaretçilerinin yılbaşı alışverişlerine mutluluk katan Gordion AVM, Ankaralı müzik severleri Fatih Erkoç ile buluşturmaya hazırlanıyor. 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Gordion AVM’de sevenleriyle bir araya gelecek ünlü sanatçı Fatih Erkoç, en güzel şarkılarını akustik performansıyla seslendirecek. Gordion AVM içerisindeki yaşam alanında gerçekleştireceği akustik performansla Fatih Erkoç, Ankaralılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Gordion AVM’nin tüm ziyaretçileri Fatih Erkoç’un akustik performansını ücretsiz olarak dinleyebilecekler.