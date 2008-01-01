Fazıl Hüsnü Dağlarca 100 yaşında!

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2008 yılında kaybettiğimiz şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, doğumunun 100. yılında Özel Alev Lisesi öğrencileri tarafından anılacak

Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı anma programı yarın saat 12.00’de, şairin ölümüne dek oturduğu, günümüzde kendi adını taşıyan Kadıköy Mühürdar'daki sokakta başlayacak. Özel Alev Lisesi öğrencileri, şairin zamanının bir kısmını geçirdiği ve bazı buluşmalarını yaptığı evinin karşısındaki Hayat Cafe'de şair ve yazarlarla birlikte Dağlarca üzerine konuşacak, onun şiirlerini okuyacak. İlker Mumcuoğlu'nun özel olarak Dağlarca için hazırladığı bulmacayı birlikte çözecekler. Etkinliğe Dağlarca İle kitabının yazarı gazeteci Yasemin Arpa, Dağlarca Günlüğü’nün yazarı Ertan Mısırlı, Yazarlar Sendikası Başkanı şair Mustafa Köz de katılacak.