Fazıl Say Ege'yi geziyor!

Fazıl Say İlk Şarkılar'ı Datça, Çeşme ve Balıkesir'de seslendirecek. Konserlerin ilk bölümünde Gezi Parkı için bestelediği piyano sonatını çalacak.

31 Temmuz tarihinde D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nde, festivalin onuncu yılı için verilen eser siparişi üzerine bestelediği Hermias - Yunus Sırtındaki Çocuk

eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek olan Fazıl Say, daha sonra “İlk Şarkılar” ile Ege turnesine devam edecek.



Geçtiğimiz yıl 20 yıl önce bestelemiş olduğu şiir üstatlarının şiirlerini Serenad Bağcan yorumuyla “İlk Şarkılar” isimli albümünde bir araya getiren sanatçı, Ege’nin çeşitli şehirlerinde gerçekleştireceği konserlere hazırlanıyor. Turnenin ilk konserini 5 Ağustos Salı günü Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek olan Fazıl Say, dinleyicilerin hem albüme hem de önceki konserlere gösterdiği ilgiden oldukça mutlu olduğunu, diğer şehirlerde de dinleyicilerle bir araya gelmenin kendisi için önemli olduğunu belirtti.

“İlk Şarkılar” konserleri, 5-6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Datça, Çeşme ve Ayvalık konserlerinin ardından sanatçının yoğun yurt dışı konser programı sonrası yeni konserlerle devam edecek. Konserlerde ilk bölümde Gezi Park 2 piyano sonatını solo seslendirecek olan Say, ikinci bölümde ise İlk Şarkılar’ı şairlerle olan anıları ve şarkıların hikayeleri ile seyircilere anlatıyor. Konserlerin biletleri Biletix ve gişelerden temin edilebilir. İlk Şarkılar’ albümünde Nâzım Hikmet'ten "Memleketim", Orhan Veli'den "Efkârlanırım" ve " İstanbul 'u Dinliyorum", Can Yücel'den ‘Sardunyaya Ağıt’, Metin Altıok'tan “Düşerim” ve “Bu Kekre Dünyada”, Cemal Süreya'dan ‘Dört Mevsim’, Pir Sultan Abdal'dan ‘Sordum Sarı Çiğdeme’, Ömer Hayyam'dan ‘Akılla Bir Konuşmam Oldu’ ve Muhyiddin Abdal'dan ‘İnsan İnsan’ şiirleri yer alıyor.



PLAK FORMATINDA RAFLARDA

2014 yılının en başarılı albümlerinden bir tanesi olarak satış rekorları kıran ve büyük ilgi gören İlk Şarkılar albümünün CD ve dijital formatlarının yanı sıra, geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alan plak formatı ise dinleyicilerden büyük ilgi görüyor. Say'ın ilk plağı olan İstanbul Senfonisi'nin nostaljik havasının etkisini en iyi şekilde yansıtan plak formatı, İlk Şarkılar'ın edebiyat ve müzik buluşmasını ise unutulmaz bir şekilde harmanlayarak dinleyiciye özel bir tecrübe sunuyor.



KONSER TAKVİMİ

5 Ağustos // Muğla - Datça - İlk Şarkılar

6 Ağustos // İzmir - Çeşme - İlk Şarkılar

7 Ağustos // Balıkesir - Ayvalık - İlk Şarkılar