“Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım” oyunu; yüzlerce yıllık Anadolu kültürünü, bu kültür içinde söylenmiş hikayeleri, öğretileri, sözleri, sesleri, ezgileri yeniden seslendiriyor, unutulanları anımsatıyor.

Fırat Tanış’ın, Yunus Emre kılavuzluğunda seyirciyle birlikte bir uzun yolculuğa çıktığı tek kişilik türkülü seyirlik; mart ayında İstanbul, Bozcaada ve Ankara’da izleyicilerle buluşuyor.



Prof. Dr. Semih Çelenk’in, Yunus Emre’yi rehber edinerek kaleme aldığı ve aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturduğu “Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım”; Tiyatroevi tarafından sahneye konuyor. Yunus Emre’nin “Tanışalım da işi kolay kılalım, sevelim sevilelim zira bu dünya kimseye kalmaz” dizeleri kılavuzluğunda ilerleyen bu yol hikayesi; Anadolu kültürünün imbiğinden süzülmüş hikayelerle, ezgilerle, seyirciyi uzun yolculuğa davet ediyor. “Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım”; ülkenin ve dünyanın gündemini işgal eden şiddet ve empati yoksunluğuna, Anadolu’nun sesinden, sözünden bir cevap niteliği taşıyor.







Türkülerin yollarından geçerek, ezgilerin izlerini sürerek, aşktan ve hayattan, ayrılıktan ve vuslattan, sıla ve gurbetten, haktan ve hakikatten, dağların başından, suların kıyısından, ekinlerin içinden geçerek anlatıldı bu hikâye. Tanımadığımızla, düşman bellediğimizle tanış olalım diye. Tanışalım, bakışalım, konuşalım, gönülden söyleşelim diye. Türkü söyleyelim, salınalım, oynayalım diye. Kavilleşelim, yolda buluşalım, suyu ekmeği paylaşalım diye. Türküler gibi çoğul, türküler gibi sıcak bir hayatımız olsun diye...



Tek kişilik türkülü oyun “Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım”da; 11 türkü yer alıyor. Orkestra ise Cem Erdost İleri (bağlama, vokal), Mehmet Taylan Ünal (kabak kemane, cura, vokal), Eren Erdoğan (duduk, kaval) ile Sitar Sertaç Şanlı’dan (perküsyonlar, vokal) oluşuyor. “Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım”, Tiyatroevi tarafından sahneye konuyor.



“Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım”, 1 Mart Çarşamba akşamı saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, 4 Mart Cumartesi akşamı 20:00’de Bozcaada Halk Eğitim Merkezi’nde, 9 Mart Perşembe akşamı 20:30’da Profilo Kültür Merkezi’nde, 27 Mart Pazartesi akşamı 20:30’da ise Ankara Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

