Flamenko efsanesi İş Sanat'ta!

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Estrella Morente, 6 Şubat 2014 saat 20:00'de İş Sanat'ta!

Ünlü Flamenko efsanesi Enrique Morente’nin kızı Estrella Morente’nin başarısı çocukluğuna kadar uzanıyor. Etrafı Flamenko icracılarıyla sarılı bir ortamda yetişen Morente henüz 7 yaşında Flamenko gitar devi Sabicas ile ilk kaydını yaparak ailesinden gelen müzikal mirası ve Morente ismini Flamenko camiasında daha da yukarı taşıyacağının sinyallerini vermişti. 17 yaşında Madrit’te solist olarak çıktığı ilk konserinden beri alkışlarla karşılanan yanık sesli sanatçı babasının manevi liderliği ve yapımcılığını üstlendiği ilk albümü Mi Cante y un Poema ile muhteşem bir çıkış yaparak platin satış statüsü, 2001’de çıkardığı eklektik tarzdaki ikinci albümü Calle del Aire ile de altın satış statüsü yakaladı. Bugün İspanya’nın en sevilen sanatçılardan biri olan ve Lenny Kravitz’in büyük bir hayranı olduğunu ifade ettiği “Esmer yıldız” aralarında Ondas ve Altın Mikrofon Ödülü’nün bulunduğu çok sayıda ödülün yanı sıra bir Latin Grammy ve iki Premio Amigo adaylığı buluyor.



Bilet Fiyatları:

1. KADEME: 120 TL

2. KADEME: 90 TL

3. KADEME: 75 TL

İNDİRİMLİ : 60 TL

ÖĞRENCİ: 20 TL