Fransa Sarayı'nda Caz

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Beyoğlu'ndaki Fransa Sarayı'nın kapıları, Ramazanda Caz Festivali kapsamında Pierre Blanchard Gipsy Jazz Quintet konseri vesilesiyle 12 Temmuz Cumartesi akşamı ilk kez müzikseverlere açılıyor.

Hakan Erdoğan Productions tarafından düzenlenen Ramazan’da Caz Festivali, 12 Temmuz Cumartesi akşamı Fransız Sarayı’nın bahçesinde düzenlenecek Pierre Blanchard Gipsy Jazz Quintet konseriyle devam ediyor. İstanbul Fransa Başkonsolosluğu, İstanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilecek konserde Pierre Blanchard Gypsy Jazz Quintet, Çingene cazının keyifli örneklerini sunacak. Konser akşamı, Fransız Sarayı’nın kapıları 20.00’da açılacak, dileyenler için iftar saatinde ücretli açık büfe servisi olacak. Pierre Blanhard’ın (keman) yanı sıra Samson Schmitt (gitar), Phillippe Doudou Cuillerier (gitar ve vokal), Antonio Licusatti (kontrabas) ve Ludovic Beier’den (akordeon) oluşan Pierre Blanchard Gipsy Jazz Quintet konseri festivalin tek açıkhava etkinliği olacak.



Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen Ramazanda Caz, bu sene cazın iki büyük ismini birden ağırlıyor. Zorlu Center PSM; 15 Temmuz akşamı, klasik Küba ezgilerini cazla yorumlayan Omar Sosa Quarteto Afrocubano’ya evsahipliği yapacak. 17 Temmuz akşamı ise efsanevi davulcu Omar Hakim’in ve Grammy ödüllü Rachel Z’in kurduğu The Trio of Oz yine Zorlu PSM’de konser verecek.



Ramazanda Caz Festivali, 19 Temmuz Cumartesi akşamı Zorlu PSM’de Norveç cazının usta isimleri Hakon Kornstad (saksafon), Ingebrigt Haker Flaten (kontrabas) ve Jon Christensen’den (davul) oluşan trionun konseriyle sona erecek.