GalataPerform'dan yeni oyun: Dil

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GalataPerform, Yeni Metin Yeni Tiyatro yazarlık atölyesi kapsamında geçen yıl yazılan “Dil”i sahneye koyarak dillendirdi!

Yeni Metin Yeni Tiyatro projesi, bu sezonun en ses getiren Oyunlarından, 18. Afife Tiyatro Ödülleri’ne 4 dalda aday olan “İz”in ardından yeni yazarlar ve yeni metinler konusundaki iddiasını “Dil”le sürdürüyor. Şenay Tanrıvermiş’in yazdığı, Yeşim Özsoy Gülan’ın yönettiği ve Özlem Saraç, Şirvan Akan ile Sezer Arıçay’ın performanslarıyla göz doldurduğu “Dil”; kaybolmak üzere olan sosyal sınıfın gündelik hayatını grotesk bir çerçevenin içinden anlatıyor. GalataPerform tarafından 2006 yılından itibaren yürütülen, çağdaş tiyatro yazımına ve yeni oyun yazım biçimlerine odaklanan Yeni Metin Yeni Tiyatro, imza attığı işlerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Oyun yazarlığını destekleyen, yazarlık atölyesine katılan genç yazarlara fırsatlar sunan ve seçilmiş metinleri sahnelere taşıyan GalataPerform’un tiyatro severlerle buluşturduğu yeni oyun “Dil” oldu. Geçtiğimiz yıl Yeni Metin Yeni Tiyatro’da atölye birincisi Şenay Tanrıvermiş imzası taşıyan“Dil”; gündelik dille pop kültür dilini, tüketim diliyle politik dili ustaca melezleyerek yarattığı fantastik atmosferde, toplumun tüm kayıplarının izini sürüyor. Arzu, 30’larının sonunda hoş bir hanımdır. Marrylou ipek kaşmirli parmaksız eldiveninin tekini kaybetmiş, hiç durmadan onu aramaktadır. Bir süre sonra beliren oğlu Yiğit’le annesi arasında tüketim, merkeziyetçilik, şehirleştirme çılgınlığı üzerine gerçeküstü ama bir o kadar da gerçekçi diyaloglar seyirciyi o dünyanın içine sürükler. Toplumsal bir yetkili olan Berna da, üst katta gerçekleşmekte olan depremler de, profesör ve onun sorunları da ne yazık ki Arzu ve Yiğit’in tüketim kültürüyle olan bağımlılığına çare olamayacaktır. Orta sınıf bir ailenin şehir merkezindeki yaşamını, tüketim dışında her şeyi nasıl ötekileştirdiğini, aşağıladığını, yok saydığını anlatan ve kendi içinde gerçek bir dram içeren “Dil”; her Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları saat 20:30’da GalataPerform’da.