Gece, sessizliğini bozuyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Vokalda Cem Baydar, gitarda Erdem Başer, davulda Eren Çilalioğlu ve bas gitarda Gökçe Balaban'dan oluşan Gece, yaklaşık iki yıl süren sessizliğini bozuyor.

2011 yılında yayımladıkları ve kendi adlarını taşıyan “Gece” albümüyle Türk rock müziğinde kendisine hatrı sayılır bir yer edinen Gece, 2014 yılı başında yayımlamayı planladığı yeni albümü öncesinde “Yanımda Kal” şarkısıyla radyolar ve yasal dijital müzik platformları aracılığıyla müzikseverlerle buluştu. “Yanımda Kal” şarkısı ile uzun süren sessizliğini bozan Gece, müzikseverlerle buluştuğu ilk gün iTunes Türkiye top 10 listesine 3. sıradan giriş yaptı.