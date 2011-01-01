menu

close

menu

close

menu

close

Gece, sessizliğini bozuyor

Vokalda Cem Baydar, gitarda Erdem Başer, davulda Eren Çilalioğlu ve bas gitarda Gökçe Balaban'dan oluşan Gece, yaklaşık iki yıl süren sessizliğini bozuyor.
2011 yılında yayımladıkları ve kendi adlarını taşıyan “Gece” albümüyle Türk rock müziğinde kendisine hatrı sayılır bir yer edinen Gece, 2014 yılı başında yayımlamayı planladığı yeni albümü  öncesinde “Yanımda Kal” şarkısıyla radyolar ve yasal dijital müzik platformları aracılığıyla müzikseverlerle buluştu. “Yanımda Kal” şarkısı ile uzun süren sessizliğini bozan Gece, müzikseverlerle buluştuğu ilk gün  iTunes Türkiye  top 10 listesine  3. sıradan giriş yaptı.  
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler