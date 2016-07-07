Usta oyuncu Genco Erkal, açıkhava tiyatrosuna dönüştürdüğü tarihi Mahmut Muhtar Paşa Konağı’nın bahçesini Dostlar Tiyatrosu’nun yeni oyunuyla açıyor!

İstanbul Kadıköy Lisesi’nin içinde bulunan ve uzun yıllardır kullanılmayan tarihi konağın bahçesi; 7 Temmuz 2016, Perşembe akşamı prömiyeri gerçekleşecek “Güneşin Sofrasında - Nâzım ile Brecht” adlı yeni oyuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!

Ali Paşa Hanı’ndaki oyunlarına son vermek zorunda kalan Dostlar Tiyatrosu; yeni açıkhava tiyatrosunu yine özgün bir tarihî alanda, yeni bir oyunla açıyor. İstanbul Kadıköy Lisesi’nin içinde bulunan tarihi Mahmut Muhtar Paşa Konağı, öteki adıyla Mermer Konak’ın bahçesi; Genco Erkal’ın uzun uğraşlar sonrasında açıkhava tiyatrosu olarak tekrar kullanıma açılıyor. Ünlü devlet adamı Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın oğlu Mahmut Muhtar Paşa’ya ait olan konak; yaz sezonunda Tülay Günal ve Genco Erkal’ın birlikte rol aldığı yeni tiyatro oyunu “Güneşin Sofrasında - Nâzım ile Brecht”e ev sahipliği yapacak.

Genco Erkal yeni oyununda 20. yüzyıl edebiyatının iki doruk noktasını, Nâzım Hikmet ile Bertolt Brecht’i güneşin sofrasında bir araya getiriyor. İki ozan “Güneşin Sofrasında-Nâzım ile Brecht”te; iki yüz kişilik açıkhava tiyatrosunun tarihî ortamında keyifli bir müzikal söyleşiye koyuluyorlar. Kurt Weill, Hanns Eisler, Zülfü Livaneli, Fazıl Say, Timur Selçuk, Cem Karaca, Edip Akbayram gibi ustaların eserleriyle, izleyiciyi de bu sözlü-müzikli ziyafete davet ediyorlar.

Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği oyuna; piyanoda Yiğit Özatalay, viyolonselde Deniz Doğangün, klarnet ve saksafonda Çağdaş Engin eşlik ediyor. Oyunun fotoğrafları ise Burcu Yetiş tarafından çekildi.

“Güneşin Sofrasında - Nâzım ile Brecht” oyununun prömiyeri 7 Temmuz 2016 saat 21:00'de yapılacak. Oyun, 8 - 9 Temmuz akşamı da aynı saatte Mahmut Muhtar Paşa Konağı açıkhava sahnesinde izlenebilir.