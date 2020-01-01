Fi, Çi, Pi serisinin başarılı yazarı Azra Kohen'den yeni roman...

Fantastik gerçekçiliğe çok güzel bir örnek olan Aeden, insan yaşamının gelişmesini, insanın daha anlamlı bir varlığa dönüşmesini engelleyen “normalize edilmiş saçmalıkları” okuru hayrete düşürecek bir gerçekçilik, sürükleyicilik ve heyecanla dile getiren, onaylanmış bilimsel verilere dayandırılarak yazılmış bir roman.







Aeden, sakinlerinin kendi mükemmel versiyonlarına ulaşabilmeleri için onları her anlamda beslemek üzere “Usta” tarafından dizayn edilmiş, mükemmelliğe adanmış bir gezegendir. Aeden’de yaşayan 18 farklı türün arasında sadece tek bir “insan” ailesi vardır. Anne, baba ve 2 oğuldan oluşan bu insan ailesinin yanına yıllar önce getirilen kız çocuğu Numi ve ailenin büyük oğlu Sonje’nin macerası, onları Dünya gezegenine gelmek zorunda bırakan olaylar zinciriyle başlar.

