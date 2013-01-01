"Giselle" seyirciden büyük ilgi gördü

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Kadıköy'deki Süreyya Operası'nda sahnelenen romantik balenin baş yapıtlarından "Giselle", kapalı gişe oynadı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, konusunu büyük Alman şairi Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alan "Giselle" balesinin, aralık ve ocak ayındaki temsilleri büyük beğeni kazandı. Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle kırsal yaşam biçimi ile olağan dışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan romantik balenin en önemli birkaç yapıtından biri olan Giselle, 2013-2014 sezonunda son temsillerle seyircisinin karşısına 12, 14 ve 15 Mart'ta yeniden çıktı. Dans etmeyi çok seven, çocuksu, kırılgan, aşırı hassas ancak kalbi hasta olan güzel köylü kızı Giselle'nin aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme düşü ekseninde geçen hikayesini konu alan bale, tüm bu "imkansız aşk", "zengin erkek-fakir kız" gibi dramatik konuları ve ikinci perdede gerçek dışı, fantastik olayları anlatırken gerek koreografide gerekse görsellikte seçilen estetik dil sayesinde, romantik balenin baş yapıtlarından biri haline geldi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Giselle" balesini uzun yıllardır özlenen orkestra eşlikli bir "beyaz bale" olarak seyirciyle buluşturuyor. Ivanka Lukateli, "Giselle"yi,orijinal konu ve koreografiye sadık kalmakla birlikte ufak bazı değişiklikler yaparak sahneliyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı şef Elşad Bagirov'in yönettiği balenin dekor tasarımları Adnan Öngün, kostüm tasarımları Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Metin Koçtürk imzası taşıyor. Müge Celiloğlu-Erhan Güzel, Deniz Zirek-Olcay Tunceli'nin "Giselle" ve "Albrecht" rollerini dönüşümlü olarak dans edeceği eserde, "Kraliçe Myrtha"yı Tülay Yalçınkaya ve Melike Manav, "Hilarion"u Ömer Erenler ve Mehmet Nuri Arkan, "köy pas de deux"yü Merve Topaldemir, Can Bezirganoğlu, Hüma Ersel ve Deniz Özaydın, iki Wili'yi Ebru Cansız, Işık Kuka, Julia Hartmann, Ebru M. Göktan dönüşümlü oynayacak. "Giselle", 12, 14 ve 15 Mart'taki temsillerinde seyirciden büyük ilgi gördü.