Goldfrapp İstanbul'da

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İstanbul'un yakın zamanda konuk edeceği yıldızlar arasına Goldfrapp de katıldı

Pete Doherty ve Tricky’den sonra İstanbul ’un yakın zamanda konuk edeceği yıldızlar arasına Goldfrapp de katıldı.

Alison Goldfrapp ve Will Gregory ikilisi, bu sene 25 Mayıs’ta gerçekleşecek Chill-Out festivalinde sahne alacak. 2000’den beri dinleyenlerini elektronik müziğin farklı veçheleriyle tanıştıran Goldfrapp, en son geçen sene ‘Tales of Us’ albümüyle yine popüler müziğin ufkunu açan çalışmalardan birine imza atmıştı. Chill-Out’un bu seneki yıldızları Goldfrapp’le de sınırlı değil. Django Django, Mulatu Astatke, Brandt Bauer Frick, Türkiye’den Baba Zula, Barış K. Life Park’ta gerçekleştirilecek festivalin şimdilik açıklanan konuklarından bazıları.