menu

close

menu

close

menu

close

Görsel bir şölen

Hale Karpuzcu’nun yeni resim sergisi “TOY” 4 Haziran- 25 Haziran tarihleri arasında Nişantaşı Türker Art’ta.

Hale Karpuzcu, daha önce çocuğa biçilen toplumsal rolü irdelediği  “İnsan Yavrusu” başlığını taşıyan kişisel sergisinin ardından “TOY”  isimli yeni sergisiyle izleyicilerine yeni yetmelerin yolculuğuna ilişkin bir görsel şölen sunuyor.
 
“TOY” oyun çocuğundan ergenlik dönemine geçen bireylerin görünen  ufak tefek sakarlıklarının, düşüp kalkmalarının yanı sıra görünmeyene içeriden bir bakışla uzanıyor. Öğrenme sürecinden duyulan mutluluğa, şaşkınlığa, isyana, kızgınlıklara doğru bir yolculuğa çıkıyor ve yeni yetmelerin pek de hoş olmayan bu süreçte  yer aldıkları oyuna odaklanıyor.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler