Hale Karpuzcu’nun yeni resim sergisi “TOY” 4 Haziran- 25 Haziran tarihleri arasında Nişantaşı Türker Art’ta.

Hale Karpuzcu, daha önce çocuğa biçilen toplumsal rolü irdelediği “İnsan Yavrusu” başlığını taşıyan kişisel sergisinin ardından “TOY” isimli yeni sergisiyle izleyicilerine yeni yetmelerin yolculuğuna ilişkin bir görsel şölen sunuyor.



“TOY” oyun çocuğundan ergenlik dönemine geçen bireylerin görünen ufak tefek sakarlıklarının, düşüp kalkmalarının yanı sıra görünmeyene içeriden bir bakışla uzanıyor. Öğrenme sürecinden duyulan mutluluğa, şaşkınlığa, isyana, kızgınlıklara doğru bir yolculuğa çıkıyor ve yeni yetmelerin pek de hoş olmayan bu süreçte yer aldıkları oyuna odaklanıyor.

