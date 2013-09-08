Gözümü kapatmamı istedi kapattım...

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İkinci Kat'ta tiyatroya yaz sezonu arası yok. Ölen bir adamın hayatındaki kadınların birbirleriyle ilişkisini anlatan 'Poz' adlı oyunun prömiyeri 1 Ağustos'ta.

Tiyatro sezonunu kapatmayan Karaköy’deki İkinci Kat, bu yaz Yarının Oyunları adında bir proje gerçekleştiriyor. Haftalarca önce başlattıkları anketle, izleyicinin en çok ilgileneceği dört konu sırasıyla ‘dönüşüm’, ‘ahlak’, ‘ adalet ’ ve ‘medya’ olarak belirlenmişti. İstanbul tiyatrolarında ilk kez uygulanan proje, yapısal olarak da ilginç, zira bütün ekipler kurayla oluşturuluyor.



“Dönüşüm” konulu oyunun yazarı Firuze Engin olarak kurayla belirlendi. Firuze Engin’in çektiği kura yönetmeni Berfin Zenderlioğlu‘nu, onun çektiği kura da oyuncularını belirlemişti...

Şimdi sıra ‘ahlak’ konusunda... Deniz Madanoğlu’nun yazdığı ‘ahlak’ temalı ‘Poz’ adlı oyunun prömiyeri 1 Ağustos’ta yapılıyor. Sami Berat Marçalı’nın yönettiği oyunda Banu Çiçek Barutçugil, Canan Atalay/ Gülce Oral, Esra Dermancıoğlu ve Selen Uçer rol alıyor. ‘Poz’, ölen bir adamın hayatındaki kadınların birbirleriyle ilişkisi üzerine kurulu. Belgesel çekimi için gelen gazeteci, ölen adamın karısı, asistanı ve ölümden kurtardığı manevi kızını bir araya getiriyor ve gazetecinin sorularıyla gerçekler bir bir ortaya çıkıyor.



POZ’DAN BİR SAHNE

Siz o yaşta hiç bu kadar cüretkar bi poz verebilir miydiniz?

Ben verdim.

Gözümü kapatmamı istedi, kapattım.

Soluğumu tutmamı istedi, tuttum.

Sonra bi ses; çıkırt!

Dünya beni tanıdı, kadraja girmiştim artık.

Peki gerçek bi fotoğrafımız çekilebilir mi?

Gözümüzü kırpmayalım ama...



İkinci Kat: Emekyemez Mahallesi, Sarı Zeybek Sokak, Demirci Fettah Çıkmazı, No: 2, Kat: 2, Karaköy/ İstanbul

‘Poz’, 1/2/6/7/8/9/13/14/15/16 Ağustos ve 25 Eylül ’de İkinci Kat Karaköy’de izlenebilir.

Tel: 0545 462 45 28, 0212 292 32 47, 0544 527 25 69 http://ikincikat.org