'Gramatik' ilk kez Türkiye'de

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İlk kez Türkiye’de performans sergileyecek olan Gramatik, 29 Ağustos’ta Topless Beyoğlu’nda sahne alacak.

Pozitif Live organizasyonu ile gerçekleşecek olan yaz aylarının son etkinliği Gramatik, Beyoğlu’nun en büyük ve iddialı terasını dans pistine çevirecek. Sınırlı kapasiteye sahip bu parti ortamını kaçırmayın, biletler Biletix’te.



Çocukluğunda kaset çalarından dinlediği blues, caz ve funk gibi türleri Hip-hop, House, dubstep ve Drum'n Bass sularında gezinen müziğiyle birleştirerek bizlere unutulmaz bir dans deneyimi sunan Slovenya asıllı Brooklynli prodüktör Gramatik, Türkiye’de ilk canlı performansını sergilemek üzere 29 Ağustos'ta Topless'da sahne alacak. Tek bir türe sığmayan çağdaş dans müziği ritimleri ve sağlam elektronik altyapısını buluşturduğu Street Bangerz albüm dizisiyle kısa sürede Beatport listelerinde üst sıralara yükselen sanatçı günümüzde çalışmalarına ünlü Amerikalı prodüktör Pretty Lights'ın desteğiyle devam ediyor. Son yıllarda yayınladığı “#digitalfreedom” EP’si ve son albümü “The Age Of Reason” ile müziğini bir üst seviyeye taşıyan Gramatik çok özel bir teras partisi için sizleri Topless'a davet ediyor. Biletler Biletix'de!



Gramatik, 30 Ağustos’ta ise Babylon Çeşme’de gerçekleşen, müziği doğayla buluşturan festival Babylon Soundgarden Çeşme’de sahne alacak.