Grammy heyecanı

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56. Grammy Ödül Töreni 26 Ocak'ta düzenleniyor.

Müzik endüstrisinin en önemli ödüllerinden biri olan Grammy’nin 56.sı için heyecan dorukta! Tüm dünyadan müzikseverlerin merakla beklediği, 26 Ocak’ta Los Angeles Staples Merkezi'nde düzenlenecek olan tören, Türkiye izleyicisiyle de canlı olarak TV2 ve CNNTürk ekranlarında buluşacak.56. Grammy Ödül Töreni’nin sunuculuğunu LL Cool J üstlenecek. Gecede Lorde, Katy Perry, Daft Punk ve Stevie Wonder da sahne alacak... Gecenin en sürpriz ismi ise, 23 yıl aradan sonra, törende sahneye çıkacak olan Metallica grubu olacak. 9 Grammy ödülü kazanıp arka arkaya 5 albümü ile Amerikan billboard albüm satış listelerinde 1 numarayı bırakmayan ilk grup olan Metallica’nın, törende piyanist Lang Lang ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatması bekleniyor. Dünyanın sabırsızlıkla beklediği Grammy bu yıl da, 26 Ocak Pazar günü sabaha karşı 03:00’de canlı TV2 ve CnnTurk ekranlarından canlı yayınlanacak.