Gülşen ve Murat Boz'dan ''İltimas''

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Gülşen ve Murat Boz, tüm zamanların en iddialı single’ı olarak lanse edilen “İltimas”ı müzikseverlerle buluşturdu

Müzik sahnesi bu yaza hafızalara kazınacak bir buluşmayla giriyor. Gülşen ve Murat Boz, ''İltimas'' isimli single çalışmalarıyla oldukça iddialı. “İltimas”ın sözleri ve müziği, son dönemde yazdığı şarkılarla pop müzikte bir fenomene dönüşen Gülşen’e; düzenlemesi ise dahi müzik adamı Ozan Çolakoğlu’na ait. Popüler ikilinin düet yaptığı “İltimas” şarkısının video klibi Emre Ünal ve Ali Ata Akel tarafından çekildi. Tüm zamanların en iyi düeti olarak işaret edilen İltimas projesinin fotoğraflarında Gülşen ve Murat Boz oldukça cesur pozlar verdi.