Sevda Şener'in ölümünün ardından onun öğrencisi olmuş birçok ünlü tiyatrocu, duygularını Twitter'da paylaştı. Murathan Mungan'dan Mert Fırat'a, Kemal Aydoğan'dan Şebnem Sönmez'e, Semih Gümüş'ten Genco Erkal'a... İşte Sevda Şener tweet'leri.
Murathan Mungan @mungan_murathan
“Soğuk Büfe”de yer alan “Bende Kalan Resminiz”de anlatmaya çalışmıştım... Yıllar hiç eksiltmedi sevgimi, saygımı. Güle güle hocam.
Mert Fırat @mert__firat
“Ezber bilgi değil, bakış açısı, yorum. Bilgiyle iktidar olmaz” S.Ş. Güzel gözleriniz ve yüreğinizle, güle güle hocam...
Elif Çongur @elifcongur
Hocam hoşçakalın. Ne öğrendiysek ya sizden ya sizden öğrenenlerden öğrendik. DTCF Tiyatro başın sağolsun.
Zafer Algöz @zaferalgoz
Hocamiz Sevda ŞENER... Türk tiyatrosu için büyük kayıp. Başımız sağolsun...
Levent Üzümcü @LeventUzumcu
Türk tiyatrosu Sevda Şener’i, çok önemli bir değerini yitirdi. Huzur içinde uyuyun hocam.