Güzel ömür, Sevda Şener

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Sevda Şener'in ölümünün ardından onun öğrencisi olmuş birçok ünlü tiyatrocu, duygularını Twitter'da paylaştı. Murathan Mungan'dan Mert Fırat'a, Kemal Aydoğan'dan Şebnem Sönmez'e, Semih Gümüş'ten Genco Erkal'a... İşte Sevda Şener tweet'leri.

Murathan Mungan @mungan_murathan

“Soğuk Büfe”de yer alan “Bende Kalan Resminiz”de anlatmaya çalışmıştım... Yıllar hiç eksiltmedi sevgimi, saygımı. Güle güle hocam.



Mert Fırat @mert__firat

“Ezber bilgi değil, bakış açısı, yorum. Bilgiyle iktidar olmaz” S.Ş. Güzel gözleriniz ve yüreğinizle, güle güle hocam...



Elif Çongur @elifcongur

Hocam hoşçakalın. Ne öğrendiysek ya sizden ya sizden öğrenenlerden öğrendik. DTCF Tiyatro başın sağolsun.



Zafer Algöz @zaferalgoz

Hocamiz Sevda ŞENER... Türk tiyatrosu için büyük kayıp. Başımız sağolsun...



Levent Üzümcü @LeventUzumcu

Türk tiyatrosu Sevda Şener’i, çok önemli bir değerini yitirdi. Huzur içinde uyuyun hocam.



Yiğit Sertdemir @yigitsertdemir

Sevda Şener... Hocalar ölmez. Aydınlığı sürecek. Pamuklarla, pamukluğunla kal hocam.



Genco Erkal @DOSTLARTIYATRO

Ülkemizde tiyatro biliminin yüz akı, bilge kişi, eşsiz insan, değerli hoca, unutulmaz Sevda Şener’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Sevgiyle.



Fırat Tanış @firattanis

Güzel ömür, Sevda Şener.



Janset @jansetpacal

Mekanın cennet olsun Sevda Şener. Herkesin sevip saydığı ve hocaların hocası dediği güzel bir insandı.



Ayşenil Şamlıoğlu @samliogluayseni

Sevda Şener.................. Canım hocam, aydınlattıklarından daha aydınlık bir mekan seni bekliyordur eminim, yolun açık olsun sevdiğim...



Kemal Aydoğan @k_aydogan

Sevda Şener. Gençliğimizin en önemli kahramanlarından. Her şey için çok teşekkür ederim bir kez daha. Nur içinde yat. Cennet olsun mekanın.



Levent Cantek @LeventCantek

Sevda Şener, sakin, ehlivukuf, paylaşan, kibir göstermeyen bir dille yazardı. Herkesin birbirine küfrettiği bir dünyada az bulunanlardandı.



Şebnem Sönmez @edihvet

Kitaplarını, yazılarını bilenler bilir; biz öğrencileri de O’nun şefkatli öğretisini... Sevda Şener. Güle güle hocam; elbet bir gün buluşacağız.



Özen Yula @ozenyula

Türk tiyatrosunun büyük hanımefendisi, hocaların hocası Sevda Şener’i kaybetmişiz. Türkiye tiyatrosunun başı sağ olsun.



Çicek Dilligil @CicekDilligil

Hocaların hocası Sevda Şener... Huzurla uyusun... Ne çok dua edeceğiz ardından...



Semih Gümüş @semihgumus

Sevda Şener hocamızı kaybettiğimizi öğrendim. Onu tanımak gerekirdi. Eşsiz bir insandı. Hep çok güzel hatırlayacağız.



İnci Turkay @inciturkay

Sevgili Sevda Sener hocam ne çok şey öğrendik sizden nasil titrerdik sınavlarınızda nur içinde yatin yeriniz doldurulamaz.



Ezgi Yentürk @EzgiYenturk

Prof. Sevda Şener hoca da aramızdan ayrılmış... Şu anki bilgi dağarcığımın büyük bir kısmını ona borçluyum. Ailesine sabır diliyorum...



Aylin Alıveren @aylinaliveren

Sevda Şener hocamızı kaybetmişiz. Onu tanıma şansına erişmiş olanlar bilir, dünyanın en güzel insanlarındandı...