Nefes uzmanı Nevşah Fidan Karamehmet’in “Tin” adlı ilk romanı çıktı.

Nevşah F. Karamehmet, kitabında okuru yüzyıl önceki geçmişin şimdiki yaşama etkisi üzerine düşünmeye sevk ediyor. Tin; dünle bugünü, sevgiyle sevgisizliği, kazanmakla kaybetmeyi yaşamsal şifrelerle harmanlayarak hayatınızın bir köşesinden yakalayacak sarsıcı bir roman.





GEÇMİŞ ZAMAN SİZİN HAYATINIZA DOKUNURSA…

Fatma, Cengiz, Selim, Asu ve Behçet… 5’inci yüzyılda Camelot Krallığı’nda yaşayan Merlin, genç Arthur’u Zümrüd’ü Anka’nın peşinden yedi vadiye yollarken, 21’inci yüzyılda yaşayan Fatma ve Selim’in kaderine etkisini soluksuz okuyacaksınız. Fatma ve Selim, yüzlerce yıl önce başka bir hayatta Arthur ve Excalibur olarak karşılaşmış olduklarını hatırlamamaktadır henüz. Ancak eski hayatları, bugün yaşadıkları yeni hayatın da habercisidir aslında. Aynı şekilde Asu ve Behçet de yüzlerce yıl önce Tutmosis ve Hatşepsu olarak tanımışlardı birbirlerini. Asu ve Behçet yarım kalan aşklarını bu yeni hayatlarında yeniden deneyimlerken roman boyunca okur da hayatıyla ve kendisiyle yüzleşecek.









