Hangi Suyu İçmeli?

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Bu kitap, halkın su ile ilgili en temel sorularına yanıt veriyor: Hangi su iyi, hangi su temiz, hangi su sağlıklı? Hangi suyu içmeliyim? Çocuğuma hangi suyu içirmeliyim? Hangi sulardan uzak durmalıyım?

Bu sorular önemli çünkü sularımız gözle göremediğimiz şekillerde kirletiliyor. Özellikle pestisit olarak adlandırılan öldürücü kimyasalların tarımda kullanılması aşamasında topraklarla birlikte yüzey ve yeraltı suları da kirleniyor. Bunun üstüne şehir şebeke suları ve ticari ambalajlı sular çeşitli dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor. Dezenfektan ürünler de sağlığımızı tehdit edebiliyor. Ve suyun nihai tüketiciye ulaşması aşamasında ambalajlar devreye giriyor. Bunlar da sağlıksız!



Evet, su sadece okulda öğrendiğimiz H2O formülünden ibaret değil, H2O’ya ilaveten organik ve inorganik maddeler içeren bir hayat kaynağı. Bu nedenle biyolojik, kimyasal ve radyolojik hiçbir kirlilik içermemesi gereken suların, aynı zamanda mineraller açısından da zengin olması gerekiyor. Hangi Suyu İçmeli?, suda bulunan mineralleri ayrıntılı olarak tablolarla ele alıyor, içtiğimiz suda ne oranda bulunması gerektiğine yer veriyor.



Niçin en ideal su zemzem? Zemzemin özellikleri ve hastalıkları iyileştirici etkileri ne? İbn-i Sina’ya göre iyi su nasıl olmalı? İslam, Osmanlı, gerçek hekimler suyu nasıl ele alıyorlardı?

Musluk suyu mu içmeliyiz, ambalajlı su mu? Satın aldığımız ambalajlı suların ambalajları hangi tehlikeleri içeriyor? Kanser yapan BPA’lı damacanalar ve kısırlığa yol açan petler hayatımızda ne ölçüde yer tutuyor? Kemal Özer Hangi Suyu İçmeli? kitabında insan sağlığı açısından hayati olan bu ve benzeri birçok konuya da açıklık getiriyor.



Kitap Hakkında

Yazar : Kemal Özer

Sayfa Sayısı : 304

Yayın Evi : HAYYKİTAP

Tür : Sağlık - Beslenme