Haris Alexiou ve İncesaz 3 Nisan'da aynı sahnede

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Başarılı ikili Ege’nin iki kıyısının ezgilerini İstanbul’a taşıyacak

Mutluluğu ve kederi, umudu ve acıyı, aşkı ve kaybetmeyi, zamanın ötesine uzanan şarkılarında ustaca anlatan Yunan müziğinin muhteşem sesi Haris Alexiou, Türk müziğinin önemli gruplarından İncesaz ile 3 Nisan’da Zorlu Center PSM’de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sahneye ilk adımını 70’lerin başında atan, kendine özgü sesiyle kısa sürede zirvede yer edinen Yunan müziğinin kraliçesi Haris Alexiou, İncesaz ile birlikte gerçekleştireceği konserle Zorlu Center PSM’de izleyicilerle buluşacak. Haris Alexiou, kendi şarkılarını yazmaya başlamadan önce Yunanistan’ın en ünlü çağdaş bestecilerinin kendisi için yazdığı parçaları okudu. Seslendirdiği birçok şarkının Türkçe versiyonları, Sezen Aksu, Yeni Türkü, Nükhet Duru gibi sanatçıların seslerinden Türkiye’de de üne kavuştu. Türk sanatçılarla birlikte ortak projelere imza atan sanatçının Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Tüm dünyada hayranları bulunan ve beğeniyle takip edilen, 30 platin ve 13 altın plak sahibi olan Haris Alexiou, kendi ülkesinin tarihini, kültürünü şarkılar, sözler, besteler sayesinde daha iyi anladığına ve sevdiğine inandığını söylüyor.